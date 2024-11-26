بضمان أمريكي فرنسي.. "بايدن" يؤكد: إسرائيل ولبنان وافقتا على وقف إطلاق النار

وأوضح الرئيس الأمريكي خلال حديثه إلى أن بلاده "ستقدم الدعم لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار في لبنان بالتعاون مع فرنسا"، مشيرًا إلى أنه خلال الأيام المقبلة "سندفع مع تركيا وقطر ودول أخرى من أجل وقف إطلاق النار في غزة" ، وفقا لسكاي نيوز عربية .