9 مجازر للاحتلال آخر 24 ساعة ترفع حصيلة الشهداء بقطاع غزة إلى 30,410

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة، إلى 30,410؛ أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.