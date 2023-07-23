بسبب التحريض الحوثي ضد اللقاحات.. 26 ألف حالة إصابة بالحصبة في اليمن

وأكد أن انخفاض تغطية التطعيم الروتيني في عام 2023م، منها التطعيم ضد الحصبة، التي انخفضت بنسبة 69% مقارنة بالهدف في نهاية إبريل؛ إذ تلقى ما مجموعه 224 ألف طفل فقط جرعتهم الأولى من لقاح الحصبة، بانخفاض بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022م، إضافة إلى زيادة معدلات سوء التغذية.. كل ذلك أدى إلى خلق ظروف مواتية لانتشار الحصبة بشكل أكبر وأكثر حدة؛ ما تسبَّب في المزيد من الوفيات بين الأطفال.