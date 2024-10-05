الجيش اللبناني يحذر من محاولات إسرائيلية للتجسس وجمع المعلومات وتجنيد عملاء

وحسب موقع العربية؛ قال الجيش اللبناني في بيان على منصة "إكس": "يعمد العدو إلى نشر محتوى إعلامي على بعض منصات التواصل الاجتماعي، مثل مقاطع الفيديو والروابط والتطبيقات لاستدراج المواطنين إلى مواقع مخصصة للتجسس وجمع المعلومات أو تجنيد العملاء".