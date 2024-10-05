الجيش اللبناني يحذر من محاولات إسرائيلية للتجسس وجمع المعلومات وتجنيد عملاء

حذّر الجيش اللبناني، السبت، من محتوى إعلامي مشبوه اتهم إسرائيل بنشره بغرض "التجسس" أو "تجنيد" أشخاص، بعد نحو أسبوعين من بدء حملة القصف الإسرائيلي المكثفة في مناطق لبنانية مختلفة.
وحسب موقع العربية؛ قال الجيش اللبناني في بيان على منصة "إكس": "يعمد العدو إلى نشر محتوى إعلامي على بعض منصات التواصل الاجتماعي، مثل مقاطع الفيديو والروابط والتطبيقات لاستدراج المواطنين إلى مواقع مخصصة للتجسس وجمع المعلومات أو تجنيد العملاء".
وحذّر مواطنيه من محتوى يشكل "خطرًا أمنيًا على الوطن والمجتمع وسط مخططات العدو الإسرائيلي المستمرة ضد لبنان".
ومنذ 23 أيلول/سبتمبر، تشن إسرائيل غارات جوية مدمرة بشكل رئيس على جنوب لبنان وشرقه وضاحية بيروت الجنوبية حيث المعقل الأساس لحزب الله، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1,110 أشخاص وتشريد أكثر من 1,2 مليون شخص.
والأسبوع الماضي، قتلت إسرائيل الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، في غارات جوية استهدفت منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية.