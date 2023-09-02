"البنتاغون" يجهّز لإطلاق موقع إلكتروني للإبلاغ عن الكائنات الفضائية والأجسام الطائرة

تستعد وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، خلال الأيام المقبلة، إطلاق موقع إلكتروني يوفر معلومات رسمية تم رفع السرية عنها حول المركبات والكائنات الفضائية وظواهر الأجسام الطائرة غير المعروفة.
ويهدف الموقع إلى توفير منصة تفاعلية للجمهور مع مكتب "حل الظواهر"، وهو مكتب حديث تم إنشاؤه في البنتاغون لمراجعة وتحليل ظواهر الأجسام الطائرة غير المعروفة، وتوفير مصدر شامل للمعلومات المتاحة للجمهور بشأن أنشطة واكتشافات مكتب حل الظواهر.
وسيتيح الموقع للجمهور، الاطلاع على الصور والفيديوهات المصنّفة لظواهر الأجسام الطائرة غير المعروفة، وسيتضمن تقارير وبيانات صحفية وقسماً للأسئلة المتكررة، كما سيتيح الموقع للمستخدمين العثور على مواقع تتبع الطائرات والبالونات والأقمار الاصطناعية.