"البنتاغون" يجهّز لإطلاق موقع إلكتروني للإبلاغ عن الكائنات الفضائية والأجسام الطائرة

ويهدف الموقع إلى توفير منصة تفاعلية للجمهور مع مكتب "حل الظواهر"، وهو مكتب حديث تم إنشاؤه في البنتاغون لمراجعة وتحليل ظواهر الأجسام الطائرة غير المعروفة، وتوفير مصدر شامل للمعلومات المتاحة للجمهور بشأن أنشطة واكتشافات مكتب حل الظواهر.