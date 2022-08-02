الحكومةُ اليمنيةُ ترحِّبُ بإعلان المبعوث الأممي تمديد الهدنة لشهرين إضافيين

وقالتْ وكالةُ الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): إنَّ الحكومةَ اليمنيةَ تذكِّرُ أنَّ الهدفَ الرئيس للهدنة هو إيقاف نزيف الدم اليمني بسبب الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، وتسهيل حرية حركة المدنيين وحركة السلع والخدمات الإنسانية والتجارية في كل أرجاء اليمن، وهو ما تحققَ فيما يتصلُ بتسهيل السفر عبر مطار صنعاء ودخول المشتقات النفطية عبر موانئ الحديدة، إلا أنَّ الحصارَ لا يزال مفروضًا على مدينة تعز.