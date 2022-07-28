سيول وانجرافات أرضية في إيران تخلّف عددًا من القتلى والجرحى

وأشار رئيس فرع الهلال الأحمر في طهران شاهين فتحي، إلى أن الأمطار الغزيرة منذ وقت متأخر من ليلة أمس الأربعاء، خلفت سيولًا في منطقة إمام زاده داوود، في الشمال الغربي من طهران، أدت إلى انجرافات أرضية وفيضانات في عدة أجزاء من محافظة طهران.