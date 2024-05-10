مصادر: مفاوضات هدنة غزة تعثرت بسبب تغيير "حماس" مطالبها

وكانت "حماس" قد وافقت، في مرحلة مبكرةٍ من المحادثات، على وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع، قبل بدء المرحلة الثانية من الهدنة، التي قد تكون مدتها 6 أسابيع أخرى أيضاً.