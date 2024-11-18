بعد أن سمح "بايدن" باستخدامها.. هل تغير الصواريخ الأمريكية مسار حرب روسيا وأوكرانيا؟

على الرغم من قدرات صواريخ ATACMS، إلا أن استخدامها ينطوي على بعض القيود والتحديات. فمن ناحية، هناك مخاوف من أن استخدام هذه الصواريخ داخل روسيا قد يؤدي إلى تصعيد الصراع، مما قد يدفع الرئيس فلاديمير بوتين إلى اتخاذ إجراءات انتقامية. ومن ناحية أخرى، هناك قلق بشأن الإمدادات المحدودة لهذه الصواريخ، حيث قد لا تمتلك أوكرانيا العدد الكافي منها لشن هجوم واسع النطاق.