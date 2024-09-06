عائشة وراشيل وشيرين.. أمريكيات قُتِلن بأيادٍ إسرائيلية بدمٍ بارد في فلسطين

منذ نحو عامين لقيت الصحفية فلسطينية الأصل أمريكية الجنسية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة القطرية، مصرعها خلال عملها الصحفي، وأثناء تأدية مهامها في تغطية الأحداث في الضفة الغربية المحتلة.

وجاءت وفاتها إثر إطلاق الرصاص عليها خلال تغطيتها اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين في الضفة الغربية.