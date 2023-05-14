للمرة الأولى بمشاركة الأمم المتحدة.. الفلسطينيون يحيون الذكرى 75 للنكبة

يُحيي الفلسطينيون، غداً (الاثنين) بمشاركة الأمم المتحدة للمرة الأولى، الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة، بالتزامن مع إعلان تأسيس دولة إسرائيل، حينما أجبر آلاف الفلسطينيين على الرحيل من مدنهم وقراهم، ليصبحوا لاجئين في الضفة الغربية، وقطاع غزة، وعدد من الدول العربية.