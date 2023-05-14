للمرة الأولى بمشاركة الأمم المتحدة.. الفلسطينيون يحيون الذكرى 75 للنكبة

يُحيي الفلسطينيون، غداً (الاثنين) بمشاركة الأمم المتحدة للمرة الأولى، الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة، بالتزامن مع إعلان تأسيس دولة إسرائيل، حينما أجبر آلاف الفلسطينيين على الرحيل من مدنهم وقراهم، ليصبحوا لاجئين في الضفة الغربية، وقطاع غزة، وعدد من الدول العربية.
وأوضح موقع وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن 70 في المائة من الشعب الفلسطيني في العالم من اللاجئين، وأن الفلسطينيين يمثلون واحداً من كل ثلاثة لاجئين حول العالم، وأن نصف اللاجئين الفلسطينيين لا يحملون جنسية، وفقاً لـ"رويترز".
من جهتها، بينت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى "الأونروا، أن نحو الثلث من أصل ما يقرب من ستة ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين لديها، يعيشون في 58 مخيماً بالضفة الغربية وقطاع غزة والأردن ولبنان وسوريا.
وأضافت أن تلك المخيمات تعد من بين البيئات الحضرية الأكثر كثافة في العالم؛ وذلك لأن مباني المخيمات شُيّدت لاستخدامها بشكل مؤقت إلا أن الحياة مستمرة فيها منذ 75 عاماً.