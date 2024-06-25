مرصد التعاون الإسلامي يحذّر من دخول غزة مرحلة إنسانية هي الأكثر حرجًا منذ 7 أكتوبر الماضي

واستند المرصد إلى ثلاثة عناصر رئيسية يتمثل أولها في استمرار عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة عبر السيطرة الكاملة عليه واستهداف كافة مناطقه، ورفض وقف العمليات العسكرية فيه؛ فيما يشكل تدمير ما يقرب من الـ70% من البنية التحتية العمرانية للقطاع وخاصة شبكات مياه الشرب، والصرف الصحي، والطرقات.. العنصر الثاني تدمير معظم القطاع الصحي مما يجعل معظم مناطق القطاع غير قابلة للحياة، كما يؤدي الإدخال المحدود لكميات مقننة ومتباعدة من المساعدات الإنسانية والوقود والمياه الصالحة للشرب إلى العنصر الثالث: وهو أن يحول دون تعافي القطاع ولو بشكل محدود، ويضاعف من أزماته الإنسانية ويزيد من آثاره المدمرة أكثر أي من وقت مضى.