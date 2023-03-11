قائد مرتزقة فاغنر يعلن الاقتراب من وسط باخموت

أعلن قائد مجموعة فاغنر الروسية للمرتزقة يفغيني بريغوجين، في مقطع فيديو نُشر، اليوم (السبت) على تليجرام، أن قواته قريبة من وسط مدينة باخموت، التي تشهد معارك طاحنة منذ أشهر.
وقال "بريغوجين" في الفيديو مشيرًا إلى مبنى على مسافة من المكان الذي يقف فيه: "هذا مبنى إدارة المدينة، هذا هو وسط المدينة، ويبعد من هنا مسافة كيلومتر و200 متر"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأشار إلى أن أهم شيء الآن هو تلقّي الذخيرة، ومواصلة التقدم.
ويقود مرتزقة مجموعة فاغنر هجمات ضد مدن في شرق أوكرانيا، بما فيها باخموت، التي تشهد المعركة الأطول والأكثر دموية منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، وقد تكبد الطرفان خسائر فادحة في محيط هذه المدينة.