قائد مرتزقة فاغنر يعلن الاقتراب من وسط باخموت

وقال "بريغوجين" في الفيديو مشيرًا إلى مبنى على مسافة من المكان الذي يقف فيه: "هذا مبنى إدارة المدينة، هذا هو وسط المدينة، ويبعد من هنا مسافة كيلومتر و200 متر"، وفقاً لـ"فرانس برس".