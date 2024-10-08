حزب الله: قصفنا حيفا والكريوت بصواريخ متعددة ردًّا على الاستباحة الإسرائيلية للمدن والقرى اللبنانية

أعلن حزب الله في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، أنه استهدف مدينة حيفا ومحيطها في شمال إسرائيل، بما في ذلك منطقة الكريوت، بصواريخ متعددة؛ ردًّا على الاستباحة الإسرائيلية للمدن والقرى اللبنانية"؛ حيث تزامن الهجوم مع استمرار الغارات الإسرائيلية المكثفة على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت.
وأكد الحزب، وفقًا لما أوردته "سكاي نيوز عربية"؛ أن هذه الضربات تأتي "ردًّا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى اللبنانية"، وسط تصاعد التوتر العسكري بين الطرفين.
من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، سيطرته على تجمع لعناصر حزب الله في جنوب لبنان، ورصده إطلاق نحو 85 صاروخًا باتجاه مناطق شمال إسرائيل، بما في ذلك مدينة حيفا.
وأضاف: أنه وسّع عملياته البرية في جنوب لبنان مع حشد قوات إضافية لمواجهة التهديدات المستمرة.
وتشير التقارير إلى تصاعد التوتر بين الطرفين إلى مستويات غير مسبوقة منذ حرب عام 2006، وسط مخاوف متزايدة من توسع نطاق الحرب التي اشتعلت قبل عام إثر هجمات شنتها حركة حماس على جنوب إسرائيل، لتشمل لاحقًا عمليات برية وجوية واسعة ضد أهداف في لبنان وتهديدات من إيران.