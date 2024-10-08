حزب الله: قصفنا حيفا والكريوت بصواريخ متعددة ردًّا على الاستباحة الإسرائيلية للمدن والقرى اللبنانية

وتشير التقارير إلى تصاعد التوتر بين الطرفين إلى مستويات غير مسبوقة منذ حرب عام 2006، وسط مخاوف متزايدة من توسع نطاق الحرب التي اشتعلت قبل عام إثر هجمات شنتها حركة حماس على جنوب إسرائيل، لتشمل لاحقًا عمليات برية وجوية واسعة ضد أهداف في لبنان وتهديدات من إيران.