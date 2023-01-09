بعد جنوحها صباح اليوم.. مصر تعلن نجاح تعويم السفينة "غلوري" في قناة السويس

وأكّد ربيع بحسب روسيا اليوم، أن السفينة كانت في الكيلومتر 38 العابرة ضمن قافلة الشمال في رحلتها قادمة من تركيا ومتجهة إلى الصين، حيث يجرى العمل الآن على قطر السفينة العاطلة، للكيلو متر 51 ترقيم القناة.