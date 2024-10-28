دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.. جنوب إفريقيا تقدّم الأدلة للمحكمة الدولية

وأوضحت الرئاسة أن الوثيقة التي "لا يمكن نشرها للعلن" وفقًا لأعراف المحكمة، تحتوي على أكثر من 750 صفحة من الملاحظات وأكثر من 4000 صفحة من الملحقات، وفقًا لسكاي نيوز عربية.