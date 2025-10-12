ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 67,806 شهيدًا و170,066 مصابًا منذ أكتوبر 2023

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة اليوم الأحد، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر عام 2023 ارتفعت إلى 67,806 شهيدًا و170,066 مصابًا، في وقت لا تزال فيه أعمال الإنقاذ وانتشال الجثث تواجه عقبات كبيرة بسبب القصف المستمر والدمار الواسع.
وذكرت المصادر، وفقًا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية، أن المستشفيات في القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 124 شهيدًا، بينهم 117 جثة انتُشلت من تحت الأنقاض، إضافة إلى 33 مصابًا جراء الغارات التي استهدفت مناطق سكنية في شمال ووسط غزة.
وأضافت المصادر أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام في مناطق عدة، حيث تعجز فرق الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب تدمير الطرق، ونقص الوقود والمعدات اللازمة لعمليات الإنقاذ.