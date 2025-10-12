ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 67,806 شهيدًا و170,066 مصابًا منذ أكتوبر 2023

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة اليوم الأحد، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر عام 2023 ارتفعت إلى 67,806 شهيدًا و170,066 مصابًا، في وقت لا تزال فيه أعمال الإنقاذ وانتشال الجثث تواجه عقبات كبيرة بسبب القصف المستمر والدمار الواسع.