من سوريا إلى السودان.. مساعدات سعودية تتوزع على الأسر المحتاجة وتدعم الصحة والتدريب

وفي اليمن، بحث فريق مركز الملك سلمان للإغاثة بمحافظة المهرة مع الشريك المنفذ خطة تنفيذ مشروع توزيع 300 ألف سلة غذائية للعام 2025 – 2026م، يستهدف 120.170 أسرة تمثل نحو 841.190 فردًا من الفئات الأشد ضعفًا، لا سيما النازحين والمتأثرين بانعدام الأمن الغذائي في عدد من المحافظات، من بينها المهرة، حضرموت، سقطرى، شبوة، مأرب، الجوف، حجة، وصعدة. وناقش اللقاء آليات التوزيع وتحديد الفئات المستفيدة بما يعزز من كفاءة إيصال المساعدات وتحقيق الأثر الإنساني المطلوب.