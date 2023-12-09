بعد الفيتو على وقف النار.. إيران تتهم أمريكا بأنها الجاني الرئيسي في قتل الفلسطينيين

وبحسب "سبوتنيك"، أضاف المتحدث الإيراني: "أعرب المسؤولون الحاليون في أمريكا عن قلقهم على حياة الأطفال والمدنيين في غزة؛ لكنهم في ذات الوقت وتحت ستار الخداع والنفاق، سلموا الأسبوع الماضي الشحنة الـ200 من الأسلحة والمساعدات العسكرية لإسرائيل التي تقتل الأطفال".

وشدد على أن عواقب أي اتساع في نطاق الحرب في المنطقة سيتحملها بالتأكيد النظامان الأمريكي والإسرائيلي.

يشار إلى أن الولايات المتحدة استعملت أمس الجمعة حق الفيتو ضد مشروع قرار قدّمته الإمارات يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وصوّتت 13 من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس لصالح مشروع القرار مقابل معارضة الولايات المتحدة وامتناع بريطانيا عن التصويت.

ودعا مشروع القرار إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لدواعٍ إنسانية، كما أكد ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.