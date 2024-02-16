الإعلان عن مصرع "نافالني".. أشرس معارضي "بوتين" يموت داخل سجنه

وأكد أنه لا يعرف كل الأسباب في الوقت الحالي، وليس لديه معلومات وافية حول الأمر.

على الجانب الآخر، وجّه مساعد المعارض الراحل ليونيد فولكوف، أصابع الاتهام إلى السلطات الروسية، وأوضح في تغريدة على منصة "إكس" أنه لا يستطيع الجزم بأن نافالني توفي بشكل طبيعي، متهماً الكرملين بقتله.