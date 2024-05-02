الاتحاد الأوروبي يمنح لبنان مساعدات بمليار يورو لدعم استقراره

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم (الخميس)، من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعمًا لاستقرار لبنان.
وقالت أورسولا فون دير لاين، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة اللبنانية بيروت إثر لقائها الرئيس القبرصي ورئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي: "أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءا من هذا العام حتى 2027 من أجل المساهمة في الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي".
وأضافت مخاطبة السلطات: "نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين انطلاقا من لبنان"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وتشكو قبرص من أنها تشهد تدفقًا متزايدًا للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، خاصة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في السابع من أكتوبر (تشرين الأول).
وتعتبر قبرص أن التصعيد عند الحدود بين "حزب الله" وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
ومنذ مطلع العام حتى الرابع من أبريل (نيسان)، وصل قبرص أكثر من أربعين قاربًا على متنها نحو 2500 شخص، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي لم تحدد عدد القوارب التي انطلقت من لبنان وتلك التي انطلقت من سوريا.