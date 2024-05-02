الاتحاد الأوروبي يمنح لبنان مساعدات بمليار يورو لدعم استقراره

ومنذ مطلع العام حتى الرابع من أبريل (نيسان)، وصل قبرص أكثر من أربعين قاربًا على متنها نحو 2500 شخص، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي لم تحدد عدد القوارب التي انطلقت من لبنان وتلك التي انطلقت من سوريا.