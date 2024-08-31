"تدمير ودهم في جنين".. إسرائيل تستخدم الأهالي دروعًا بشرية وتمنع المياه عن المستشفى!

احتجزت قواتُ الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم السبت، عددًا من المواطنين الفلسطينيين، وقامت باستخدامهم دروعًا بشرية، بحي الدمج في مخيم جنين.
ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال شنّت حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين، في الحي الشرقي من جنين، بعد عمليات دهم للمنازل وتفتيشها.
ومنذ ساعات الفجر يشهد حيُّ الدمج حصارًا كاملًا وتدميرًا للشوارع والبنية التحتية، إضافة لإطلاق نار كثيف على كل ما يتحرّك فيه.
وعلى صعيد متّصل منعت قواتُ الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، صهاريجَ المياه التابعة للدفاع المدني في جنين من الوصول إلى مستشفى جنين الحكومي.
وقال مدير مركز الدفاع المدني في جنين "ضرغام زكارنة": إن جيش الاحتلال المتمركز أمام بوابة المستشفى الحكومي منع طواقم الدفاع من نقل المياه إلى داخل المستشفى؛ حيث يحتاج قسم غسيل الكلى إلى 100 كوب يوميًّا من المياه.
وحذّر مدير مستشفى جنين الحكومي "وسام بكر" من توقُّف خدمات غسيل الكلي في حال استمرّ الاحتلال بمنع دخول المياه.
ولليوم الرابع على التوالي يعاني مستشفى جنين الحكومي من نقص شديد في المياه، بسبب تدمير خط الماء الرئيسي المغذّي له، بفعل عدوان الاحتلال.