الجيش الإسرائيلي: تفكيك حركة حماس سيحدث على مراحل.. وسيتم تسريح لواءين في غزة

وفي التفاصيل، قال سكان إن إسرائيل سحبت دبابات من بعض أحياء مدينة غزة، الاثنين، فيما أعلنت أنها تعتزم إجراء تغيير في الخطط وتقليص عدد القوات، لكن القتال احتدم في أماكن أخرى من القطاع الفلسطيني وسط قصف مكثف.