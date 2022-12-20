الهند تنشر قواتها بأعداد غير مسبوقة على حدودها مع الصين

يذكر أن نزاعًا إقليميًا طويل الأمد بين الهند والصين قائم حول ملكية قطعة من الأراضي الجبلية في شمال كشمير، إضافة إلى ما يقرب من 60 ألف كيلومتر مربع في ولاية أروناتشال براديش الشمالية الشرقية، حيث يمتد خط التحكم الفعلي، الذي يحل محل الحدود بين البلدين في هذه المنطقة، في منطقة لاداخ.