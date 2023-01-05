مستوطنون يقتحمون باحات "الأقصى" مجدداً

كما أعلن مركز الميزان لحقوق الإنسان، أن عدد الشهداء في قطاع غزة جرّاء استهدافهم بصواريخ طائرات الاستطلاع الحربية الإسرائيلية منذ عام 2000 وحتى عام 2022، بلغ (2146) شهيداً، بينهم (378) طفلاً، و(86) سيدة.