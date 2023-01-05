مستوطنون يقتحمون باحات "الأقصى" مجدداً

اقتحم مستوطنون اليوم، باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي فرضت قيوداً مشددة على دخول المصلين والزوار إلى الأقصى، ومنعت دخول بعضهم.
وكشف مركز معلومات وادي حلوة في القدس، أنَّ عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال الإسرائيلي في البلدة القديمة، وشنت حملة مداهمات واعتقالات في بلدة سلوان.
كما أعلن مركز الميزان لحقوق الإنسان، أن عدد الشهداء في قطاع غزة جرّاء استهدافهم بصواريخ طائرات الاستطلاع الحربية الإسرائيلية منذ عام 2000 وحتى عام 2022، بلغ (2146) شهيداً، بينهم (378) طفلاً، و(86) سيدة.