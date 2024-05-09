استجابة لمطالب المتظاهرين.. جامعة بلجيكية تُعَلّق مشروعًا بحثيًّا مع إسرائيليين وتراجع مشروعات أخرى

قرّرت جامعةُ بروكسل الحرة، اليوم "الخميس"، تعليقَ مشروع بحثي تكنولوجي مع شركاء إسرائيليين، إلى جانب مراجعة جميع المشاريع الأخرى التي بها مشاركة إسرائيلية، وذلك تحت الضغط الطلابي بسبب الحرب في قطاع غزة.
ونقلت "رويترز" عن رئيسة جامعة بروكسل للإذاعة البلجيكية "آنيمي شاوس"، قولها: "إن الجامعة ستقدم شكوى للشرطة ضد الطلاب المشاركين في احتجاج شَابَهُ العنفُ على الحرب الإسرائيلية في غزة، بما في ذلك الاعتداء على رئيس اتحاد الطلاب اليهود".
وأضافت "آنيمي شاوس": "ستُقدم شكوى بسبب وقوع أعمال عنف، لاسيما العنف ضد رئيس اتحاد الطلاب اليهود في بلجيكا، ولا أستطيع التسامح مع ذلك، وستطالب الشكوى بمحاسبة مرتكبي هذه الأفعال".
وبيّنت أن الهدوء عاد إلى حرم الجامعة، الثلاثاء الماضي، بعد تدخل الأجهزة الأمنية.