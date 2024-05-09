استجابة لمطالب المتظاهرين.. جامعة بلجيكية تُعَلّق مشروعًا بحثيًّا مع إسرائيليين وتراجع مشروعات أخرى

ونقلت "رويترز" عن رئيسة جامعة بروكسل للإذاعة البلجيكية "آنيمي شاوس"، قولها: "إن الجامعة ستقدم شكوى للشرطة ضد الطلاب المشاركين في احتجاج شَابَهُ العنفُ على الحرب الإسرائيلية في غزة، بما في ذلك الاعتداء على رئيس اتحاد الطلاب اليهود".