"ماكرون" لـ"نتنياهو": نعارض بشدة الهجوم الإسرائيلي على رفح

أعلن مكتبُ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم "الأربعاء"، أنّه عبّر خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن معارضته الشديدة لهجوم عسكري إسرائيلي محتمل على رفح بجنوب غزة.
وقال المكتب في بيان: "إن ماكرون أكّد أن هذا لا يمكن أن يؤدي إلا إلى كارثة إنسانية أكبر حجمًا، وإلى نزوح قسري للسكان؛ وهو ما سيشكّل انتهاكًا لحقوق الإنسان الدولية، ويزيد من خطر التصعيد الإقليمي"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وتوالت التحذيراتُ العربية والعالمية لإسرائيل من اقتحام رفح، وما قد يسفر عنه من مجازر وكوارث إنسانية.