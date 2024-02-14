"ماكرون" لـ"نتنياهو": نعارض بشدة الهجوم الإسرائيلي على رفح

وقال المكتب في بيان: "إن ماكرون أكّد أن هذا لا يمكن أن يؤدي إلا إلى كارثة إنسانية أكبر حجمًا، وإلى نزوح قسري للسكان؛ وهو ما سيشكّل انتهاكًا لحقوق الإنسان الدولية، ويزيد من خطر التصعيد الإقليمي"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".