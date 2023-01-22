رعب الزلازل قد ينتهي بإغلاق أكبر حقل غاز في أوروبا

ونقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، عن هانز فيلبريف وزير الدولة للتعدين قوله إن الحكومة الهولندية تخطط لإغلاق حقل غاز جرونينجن المعرض للزلازل بحلول الأول من أكتوبر المقبل، لكنها ستراقب لمعرفة ما إذا كان هناك نقص في الغاز في أوروبا بعد هذا الشتاء، بحسب ما أوردته وكالة بلومبيرج للأنباء.