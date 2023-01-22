رعب الزلازل قد ينتهي بإغلاق أكبر حقل غاز في أوروبا

تسعى هولندا لإغلاق أكبر حقل غاز في أوروبا هذا العام، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.
ونقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، عن هانز فيلبريف وزير الدولة للتعدين قوله إن الحكومة الهولندية تخطط لإغلاق حقل غاز جرونينجن المعرض للزلازل بحلول الأول من أكتوبر المقبل، لكنها ستراقب لمعرفة ما إذا كان هناك نقص في الغاز في أوروبا بعد هذا الشتاء، بحسب ما أوردته وكالة بلومبيرج للأنباء.
وأضاف فيلبريف أنه إذا لزم الأمر، فقد يستمر العمل بحقل الغاز حتى أكتوبر 2024.
وقال إن حقل الغاز الواقع في منطقة شمال شرق هولندا بالقرب من الحدود الألمانية لا ينتج سوى جزء صغير من طاقته.
وأضافت أنه رغم ذلك، استمر الإنتاج عندما تعرضت الحكومة الهولندية لضغوط لزيادة عمليات استخراج الغاز الصيف الماضي، حيث تسبب الحرب الروسية الأوكرانية في نقص كبير في الغاز في أوروبا.
ومن المقرر أن يتم إجراء تحقيق برلماني لتأكيد أن الحكومات السابقة غطت حقيقة أن استخراج الغاز يسبب الزلازل وسيتم تقديم النتائج الشهر المقبل، بحسب تقرير الصحيفة.