قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم منشآت تجارية فلسطينية في القدس وأريحا

وأوضح منسق التوثيق والإحصاء في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داوود، أن جرافات الاحتلال أقدمت على هدم منشآت تجارية في قرية العوجا بمدينة أريحا بالضفة الغربية؛ مشيرًا إلى أن الاحتلال صعّد منذ بداية العام الجاري من عمليات الهدم للمنازل والمنشآت الفلسطينية.