قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم منشآت تجارية فلسطينية في القدس وأريحا

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، منشآتٍ تجارية فلسطينية في بلدة عناتا بالقدس المحتلة.
وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن جرافات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة عناتا، وهدمت عدة منشآت تجارية؛ في إطار عمليات التهويد والاستيطان التي تستهدف مدينة القدس.
وأوضح منسق التوثيق والإحصاء في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داوود، أن جرافات الاحتلال أقدمت على هدم منشآت تجارية في قرية العوجا بمدينة أريحا بالضفة الغربية؛ مشيرًا إلى أن الاحتلال صعّد منذ بداية العام الجاري من عمليات الهدم للمنازل والمنشآت الفلسطينية.
وفي سياق متصل، اقتحم مستوطنون باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتجولوا في باحاته.