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فرنسا تستدعي القائم بالأعمال الإيراني على خلفية إعدام "أكبري"

"كولونا" أبلغته بخرق بلاده القانون الدولي المتعلق بالأجانب
وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا
وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا
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استدعت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، اليوم (السبت)، القائم بالأعمال الإيراني في باريس، على خلفية إعدام نائب وزير الدفاع الإيراني السابق علي أكبري، الذي يحمل الجنسية البريطانية.

وأبلغت كاترين كولونا الدبلوماسي الإيراني، بأن خرق طهران للقانون الدولي فيما يتعلق بالمواطنين الأجانب لا يمكن أن يمر بلا رد، وفقاً لـ"رويترز".

وذكرت وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، في وقت سابق من اليوم، أن إيران أعدمت المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري، الذي شغل من قبل منصب نائب وزير الدفاع الإيراني، بعد إدانته بتهمة التجسس لصالح بريطانيا.

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