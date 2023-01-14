فرنسا تستدعي القائم بالأعمال الإيراني على خلفية إعدام "أكبري"

وذكرت وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، في وقت سابق من اليوم، أن إيران أعدمت المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري، الذي شغل من قبل منصب نائب وزير الدفاع الإيراني، بعد إدانته بتهمة التجسس لصالح بريطانيا.