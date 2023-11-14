مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة: المستشفى بات مقبرة جماعية ونحن عاجزون عن تقديم أي خدمات

في هذا السياق، قال مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية؛ في مقابلة مع فرانس 24، إن أقسام المستشفى باتت عبارة عن جدران يموت بينها الناس ولا يستشفون، مضيفا أن الأطقم الطبية أضحت عاجزة عن تقديم أي خدمة للمرضى والجرحى، "لقد بات مقبرة جماعية"، وفق توصيفه.