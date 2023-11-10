على ارتفاع 100 كيلومتر.. حرب إسرائيل وحماس تشهد أول معركة للبشرية في الفضاء

ومع ذلك، فإن جميع الحالات السابقة تضمنت صواريخ اعتراضية تستهدف الصواريخ التي أطلقها الطرف نفسه لأغراض الاختبار، في حين أن هذا هو أول حدوث لصاروخ يعترض بنجاح صاروخاً قادماً من خصم في الفضاء، كما أوضح ماكدويل.