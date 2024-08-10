تصعيدًا للحرب النفسية.. كوريا الشمالية ترسل بالونات القمامة باتجاه سيول

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، أن كوريا الشمالية أطلقت مرة أخرى بالونات تحمل -على الأرجح- قمامة باتجاه الجنوب؛ في خطوة تصعّد حملة الحرب النفسية الغريبة وسط التوترات بين البلدين الخصمين.