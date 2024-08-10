تصعيدًا للحرب النفسية.. كوريا الشمالية ترسل بالونات القمامة باتجاه سيول

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، أن كوريا الشمالية أطلقت مرة أخرى بالونات تحمل -على الأرجح- قمامة باتجاه الجنوب؛ في خطوة تصعّد حملة الحرب النفسية الغريبة وسط التوترات بين البلدين الخصمين.
وبحسب "العربية"، قالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، اليوم السبت: إن الرياح قد تحمل البالونات إلى مناطق شمال العاصمة الكورية الجنوبية سيول.
وأرسلت كوريا الشمالية في الأسابيع الأخيرة أكثر من 2000 بالون تحمل نفايات ورقية وقطع قماش وأعقاب سجائر باتجاه الجنوب فيما وصفته بأنه انتقام من نشطاء مدنيين من كوريا الجنوبية يرسلون عبر الحدود منشورات مناهضة لبيونغ يانغ.
وردًّا على حملة البالونات الشمالية، قامت كوريا الجنوبية بتنشيط مكبرات الصوت في الخطوط الأمامية لبث رسائل دعائية معادية وأغاني البوب الكورية.