الرئيس الفرنسي لا يستبعد تسليم أوكرانيا دبابات لوكلير القتالية الثقيلة لدعمها ضد روسيا
استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ الأحد، المستشار الألماني أولاف شولتز؛ في باريس، لإحياء الذكرى الستين لمعاهدة الإليزيه التي أرست المصالحة بين البلدين.
وفي مؤتمر صحافي مشترك بعد اجتماع في قصر الرئاسة الفرنسية، أكّد ماكرون أن باريس لا تستبعد تسليم دبابات لوكلير القتالية الثقيلة لأوكرانيا لدعمها في الحرب ضد روسيا، في وقتٍ تطالب كييف خصوصاً بدبابات "ليوبارد 2" الألمانية.
وقال: "فيما يخص دبابات لوكلير، طلبت من وزير الجيوش العمل على الموضوع. لا شيء مستبعداً".
حلّ المستشار الألماني أولاف شولتز؛ الأحد، بباريس، حيث استقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ لإحياء الذكرى الستين لمعاهدة الإليزيه التي أرست المصالحة بين البلدين.
وبالمناسبة، تعهدا بأن يدعم بلداهما أوكرانيا "مادام ذلك ضرورياً" وبشكلٍ "ثابت" ضد العدوان الروسي.
وفي مؤتمرٍ صحافي مشترك بعد اجتماع في قصر الإليزيه، أكّد ماكرون أن باريس لا تستبعد تسليم دبابات لوكلير القتالية الثقيلة لأوكرانيا لدعمها في الحرب ضد روسيا، في حين تطلب كييف دبابات خصوصاً من طراز "ليوبارد 2" من ألمانيا.
وقال: "فيما يخص دبابات لوكلير، طلبت من وزير الجيوش العمل على الموضوع. لا شي مستبعداً".
من جهته، قال شولتز؛ رداً على سؤال حول إرسال دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا، "إن الطريقة التي عملنا بها في الماضي كانت دائماً منسقة بشكلٍ وثيقٍ مع أصدقائنا وحلفائنا، وسنواصل التحرُّك بناءً على الوضع الملموس".