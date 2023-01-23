الرئيس الفرنسي لا يستبعد تسليم أوكرانيا دبابات لوكلير القتالية الثقيلة لدعمها ضد روسيا

من جهته، قال شولتز؛ رداً على سؤال حول إرسال دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا، "إن الطريقة التي عملنا بها في الماضي كانت دائماً منسقة بشكلٍ وثيقٍ مع أصدقائنا وحلفائنا، وسنواصل التحرُّك بناءً على الوضع الملموس".