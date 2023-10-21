بعد فشل متكرر.. مجلس النواب الأمريكي يبحث مجدداً عن مرشح لرئاسته

وسبق أن اتفق الجمهوريون على ترشيح زعيم أغلبيتهم ستيف سكاليز، ليكون الرئيس الجديد، لكن القيادي الجمهوري انسحب بعد ظهور مؤشرات على أنه لن يحصل على العدد الكافي من الأصوات لتولي رئاسة مجلس النواب.