ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 67 ألفًا و139 شهيدًا و169 ألفًا و583 مصابًا

ارتفع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر عام 2023، إلى (67) ألفًا و(139) شهيدًا، إضافة إلى (169) ألفًا و(583) مصابًا.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في بيان اليوم، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ(24) الماضية (65) شهيدًا و(153) مصابًا، مشيرة إلى وصول شهيدين و(30) مصابًا جراء استهداف منتظري المساعدات؛ ليرتفع العدد إلى (2605) شهداء وأكثر من (19124) مصابًا.

وأشارت إلى أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس الماضي حتى اليوم بلغت (13549) شهيدًا و(57542) مصابًا، موضحة أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات؛ لعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

