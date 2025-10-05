ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 67 ألفًا و139 شهيدًا و169 ألفًا و583 مصابًا

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في بيان اليوم، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ(24) الماضية (65) شهيدًا و(153) مصابًا، مشيرة إلى وصول شهيدين و(30) مصابًا جراء استهداف منتظري المساعدات؛ ليرتفع العدد إلى (2605) شهداء وأكثر من (19124) مصابًا.