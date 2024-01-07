قلّد مشية "بايدن" ثم سخر من "ماكرون".. شاهد كيف أظهر "ترامب" هيمنته بقصة!

وفي حديثه أمام حشد من مؤيديه قبل عشرة أيام فقط من المؤتمر الحزبي الحاسم في ولاية أيوا ضمن الجولة الأولى من السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري، سرد ترامب قصة حول "مفاوضات" جمعته بماكرون.