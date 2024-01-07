قلّد مشية "بايدن" ثم سخر من "ماكرون".. شاهد كيف أظهر "ترامب" هيمنته بقصة!
بطريقة ساخرة، سرد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مكالمة جمعته برئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، أظهَرَ فيه خضوع الرئيس الفرنسي لمطالب ترامب.
واستغل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب زيارته الأولى لولاية أيوا الأمريكية هذا العام، لمهاجمة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، بالإضافة لإبراز "هيمنته" على الرئيس الفرنسي ماكرون.
وفي حديثه أمام حشد من مؤيديه قبل عشرة أيام فقط من المؤتمر الحزبي الحاسم في ولاية أيوا ضمن الجولة الأولى من السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري، سرد ترامب قصة حول "مفاوضات" جمعته بماكرون.
وقال ترامب: "ماكرون رجل لطيف جدًّا. قلت له: إيمانويل سمعت إنك ستضغط لفرض ضريبة بقيمة 25% على الشركات الأمريكية في المكسيك.. لكنك لن تقوم بذلك إيمانويل".
وأضاف ترامب بصوت مستهزئ: "قال لي: دونالد القرار تمت الموافقة عليه بالفعل، فقلت له قم بإلغائه فورًا، وإذا لم تقم بذلك، فستدفع تعريفة جمركية بقيمة 100% على المشروبات الكحولية الفرنسية المستوردة في الولايات المتحدة".
واستطرد بلهجة فرنسية ساخرة: "لا لا تستطيع فعل ذلك دونالد"، قبل أن يجبر ترامب ماكرون على إلغاء ضريبة جمركية على الشركات الأمريكية؛ وفقًا لقصة ترامب.
وأشار ترامب بعدها إلى أن الموضوع كان سهلًا جدًّا؛ وفق ما نقلته "سكاي نيوز عربية".
كما استطرد ترامب حديثه عن الرئيس الحالي جو بايدن، وقلّد مشيته، وقال إن صحته ليست جيدة، ولمّح إلى أنه يعاني من الخرف والنسيان المتكرر.