"مسام": ميليشيا الحوثي تفخّخ قوارب صيد وتدفعها إلى باب المندب لتعطيل التجارة الدولية

وقال مدير عام المشروع أسامة القصيبي، في كلمة ألقاها في ندوة الجهود المبذولة في نزع الألغام وتأثيرها على السلام والأمن الإنساني، التي نظّمتها الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية في جنيف: إن إحدى فرق المشروع بالتعاون مع البرنامج الوطني اليمني للتعامل مع الألغام، قامت مطلع الشهر الجاري بتفكيك عبوّات ناسفة كبيرة كانت على متن قارب صيد جرفته الأمواج على ساحل باب المندب.