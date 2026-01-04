بـ"مبدأ دون-رو" والهيمنة الأمريكية.. تقرير: لهذه الأسباب هاجم ترامب فنزويلا وألقى القبض على مادورو

محاولات مادورو لتهدئة الوضع

أفادت منظمات حقوق الإنسان بوقوع ما لا يقل عن 110 ضحايا جراء هذه الضربات، مما يثير مخاوف من ارتكاب جرائم حرب محتملة. ورغم محاولات مادورو السابقة لتهدئة الوضع، بما في ذلك بيان متلفز رحب فيه بالاستثمارات الأمريكية، رفض الرئيس ترامب أي حلول دبلوماسية، مطالبًا مادورو بالتخلي عن السلطة. وقد رفض مادورو ذلك رفضًا قاطعًا، مصرحًا لأنصاره بأنه لن يقبل "سلامًا عبوديًا".