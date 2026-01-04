بـ"مبدأ دون-رو" والهيمنة الأمريكية.. تقرير: لهذه الأسباب هاجم ترامب فنزويلا وألقى القبض على مادورو

في عملية خاطفة صدمت المجتمع الدولي، شنت القوات الأمريكية هجومًا مباشرًا على كاراكاس، أسفر عن إلقاء القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وتُعدّ هذه العملية أهم تدخل عسكري أمريكي في أمريكا اللاتينية منذ غزو بنما عام 1989، وتُتوّج أشهرًا من حملة "الضغط الأقصى" المتصاعدة التي شنتها إدارة ترامب الثانية.
تصعيد في منطقة الكاريبي
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، يأتي هذا الاعتقال في أعقاب حشدٍ كبير للقوة البحرية الأمريكية قبالة السواحل الفنزويلية بدءًا من سبتمبر الماضي، اتهمت إدارة ترامب نظام مادورو بزعزعة استقرار المنطقة من خلال تهريب المخدرات وتسهيل الهجرة غير الشرعية، ورصدت مكافأة قدرها 50 مليون دولار لمن يُدلي بمعلومات تُؤدي إلى القبض عليه.
وقبل عملية الاعتقال، شنت الولايات المتحدة غارات جوية على سفن يُزعم أنها تُستخدم في تهريب المخدرات، وصادرت ناقلات نفط.
محاولات مادورو لتهدئة الوضع
أفادت منظمات حقوق الإنسان بوقوع ما لا يقل عن 110 ضحايا جراء هذه الضربات، مما يثير مخاوف من ارتكاب جرائم حرب محتملة. ورغم محاولات مادورو السابقة لتهدئة الوضع، بما في ذلك بيان متلفز رحب فيه بالاستثمارات الأمريكية، رفض الرئيس ترامب أي حلول دبلوماسية، مطالبًا مادورو بالتخلي عن السلطة. وقد رفض مادورو ذلك رفضًا قاطعًا، مصرحًا لأنصاره بأنه لن يقبل "سلامًا عبوديًا".
مبدأ دون-رو
بعد ساعات من العملية، خاطب الرئيس ترامب وسائل الإعلام، مؤطرًا التدخل ضمن إطار جديد للسياسة الخارجية يُعرف باسم "مبدأ دون-رو"، وهو إعادة تفسير لمبدأ مونرو الذي يعود إلى القرن التاسع عشر، وقد نشرت الإدارة مؤخرًا "ملحق ترامب"، مؤكدًة حق الولايات المتحدة في السيطرة على نصف الكرة الغربي سياسيًا وتجارياً، وتحديدًا للوصول إلى موارد الطاقة.
أعلن ترامب: "لن يُشكك أحد في الهيمنة الأمريكية على نصف الكرة الغربي بعد الآن"، في إشارة إلى التحول نحو سيطرة عدوانية على الموارد.
فراغ السلطة وردود الفعل العالمية
لا يزال الوضع في كاراكاس متوترًا. بينما يقبع مادورو رهن الاحتجاز الأمريكي، يبدو الجهاز العسكري الفنزويلي سليمًا. وقد تعهد وزير الدفاع الفنزويلي بمقاومة "الغزو"، واصفًا الرد بأنه "نضال من أجل الحرية".
لم توضح الإدارة الأمريكية بعد من سيحكم فنزويلا. وبينما أشار الرئيس ترامب إلى إمكانية تولي زعيمة المعارضة والحائزة على جائزة نوبل، ماريا كورينا ماتشادو، دورًا في الحكم، أكد أن سلطة اتخاذ القرار تتركز حاليًا في واشنطن.
وصرح ترامب قائلًا: "لا يمكننا المخاطرة بالسماح لشخص آخر بالقيادة والاستيلاء على ما تركه"، رافضًا السيادة الفورية لحكومة انتقالية.
مخاوف من فوضى مطولة
يحذر الخبراء من أن "إزاحة" القيادة الفنزويلية قد تؤدي إلى عواقب وخيمة. وقد توقعت مناورات عسكرية سابقة تحاكي مثل هذا السيناريو انهيار النظام بدلًا من انتقال سلس للسلطة.
وقدّم دوغلاس فرح، خبير شؤون أمريكا اللاتينية الذي شارك في تلك المناورات، توقعات قاتمة للأيام المقبلة: "سنشهد فوضى مطولة... دون أي مخرج واضح".
بينما يبقى الجنود الفنزويليون في مواقعهم وتدرس القيادة الأمريكية خطوتها التالية، تستعد المنطقة لاحتمال نشوب صراع أهلي وتفاقم الأزمة الإنسانية.