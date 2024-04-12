وُصفت بأنها "تحطم القلب".. شهادات من قلب فريقه: "نتنياهو" يفشل في ملف تحرير الأسرى

في وقت بات العالم بأسره ينتظر أي تطور بملف المفاوضات ينهي الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، المستمرة منذ أكثر من 7 أشهر. كشفت تقارير جديدة عن تأثير صادم لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، على هذه النقطة بالذات ألا وهي تحرير أسراها المحتجزين لدى حركة "حماس".