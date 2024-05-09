في مايو الجاري.. تقرير يكشف موعد اعتراف 4 بلدان أوروبية بدولة فلسطين

ذكرت شبكة الإذاعة والتلفزيون الأيرلندية (آر تي إي)، أن أيرلندا وإسبانيا ودول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي، تدرس الاعتراف بدولة فلسطينية في 21 مايو الجاري.
وحسب وكالة "رويترز"، قالت "آر تي إي"، مساء الأربعاء، إن أيرلندا وإسبانيا، وكذلك سلوفينيا ومالطا، كثفت الاتصالات بهدف اعتراف هذه البلدان على نحو مشترك بدولة فلسطينية.
ووفقا للتقرير، تنتظر البلدان المذكورة تصويتا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من مايو، قد يؤدي إلى الاعتراف بحق الفلسطينيين في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وفي بيان مشترك في 22 مارس، قالت إسبانيا وأيرلندا ومالطا وسلوفينيا، إنها اتفقت على "اتخاذ أولى الخطوات" نحو الاعتراف بدولة فلسطينية.
وتأتي تلك الجهود مع تزايد عدد القتلى في قطاع غزة جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية على مدار نحو 7 أشهر، ردًا على هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وأدى العدد الكبير للقتلى المدنيين في قطاع غزة، إلى دعوات عالمية لوقف إطلاق النار والتوصل لحل دائم يحقق السلام في المنطقة.
ومنذ عام 1988، اعترفت 139 دولة من 193 دولة عضو في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية.
وتقول "إسرائيل" إن خطة البلدان الأربعة تمثل "مكافأة للإرهاب" من شأنها أن تقلل فرص التوصل لحل تفاوضي للصراع في غزة.