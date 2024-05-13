بسبب حرب غزة.. "اعتراف خطير" في رسالة لأحد ضباط الاستخبارات الأمريكية

وكتب مان في رسالة، شاركها مع زملائه الشهر الماضي، ونشرها أمس الاثنين على حسابه في لينكد إن: "خفت.. خفت من انتهاك معاييرنا المهنية. خفت من مسؤولين أحترمهم. خفت من شعوركم بالتعرض للخيانة. أنا متأكد من أن بعضكم سيشعر على هذا النحو عند قراءة هذا".