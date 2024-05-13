بسبب حرب غزة.. "اعتراف خطير" في رسالة لأحد ضباط الاستخبارات الأمريكية

نشر مسؤول سابق بالمخابرات العسكرية الأمريكية رسالة أمس الاثنين، قال فيها لزملائه إن استقالته في نوفمبر كانت في الواقع بسبب "أذى معنوي" ناجم عن الدعم الأمريكي لحرب إسرائيل في غزة، والأضرار التي لحقت بالفلسطينيين.
وفي التفاصيل، يعد هاريسون مان، وهو ضابط في الجيش برتبة ميجر، أول مسؤول معروف في المخابرات العسكرية الأمريكية يستقيل بسبب الدعم الأمريكي لإسرائيل.
وتوفي أحد أفراد القوات الجوية الأمريكية في فبراير بعد أن أشعل النار في نفسه خارج سفارة إسرائيل في واشنطن، واحتج أفراد آخرون من الجيش.
وكتب مان في رسالة، شاركها مع زملائه الشهر الماضي، ونشرها أمس الاثنين على حسابه في لينكد إن: "خفت.. خفت من انتهاك معاييرنا المهنية. خفت من مسؤولين أحترمهم. خفت من شعوركم بالتعرض للخيانة. أنا متأكد من أن بعضكم سيشعر على هذا النحو عند قراءة هذا".
ولم ترد وكالة استخبارات الدفاع على طلب للتعليق، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".