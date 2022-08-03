هل تهدد موجة الحر الثالثة سلامة محطات الطاقة النووية في فرنسا؟

راحة الطقس الجميل لم تدم طويلًا، حيث سرعان ما اختنقت فرنسا مجددًا؛ بسبب ارتفاع درجات الحرارة؛ فموجة حر قوية تجتاح جنوب البلاد منذ بداية الأسبوع، ووضعت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية عشر مقاطعات في حالة التأهب التي يرمز إليها باللون الأصفر، في حين وضعت خمس مقاطعات في خانة اللون البرتقالي الأكثر خطورة، موجة الحر هذه امتدّت إلى باقي أنحاء فرنسا منذ الثلاثاء.