رابطة العالم الإسلامي تندّد بهجوم المتطرّفين الإسرائيليين في قرية جيت بالضفة

أصدرت رابطة العالم الإسلامي بيانًا أدانت فيه الهجوم الذي شنّه متطرفون إسرائيليون في قرية جيت في الضفة الغربية؛ مما أسفر عن عدد من القتلى وإلحاق أضرار بالممتلكات.
وقالت الرابطة في بيان صدر عن الأمانة العامة: ندّدت الرابطة بالانتهاكات الجسيمة والمتواصلة التي يرتكبها المستوطنون بحقّ الشعب الفلسطيني وممتلكاته تحت حماية قوات الاحتلال.
وجدّدت دعوتها الملحّة للمجتمع الدولي ليقف وقفة صادقة وجادة لإنهاء هذه المأساة الإنسانية المروعة التي يمرّ بها الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية واتخاذ إجراءات ملموسة لضمان وقف العدوان وإخضاع جميع المتورطين للمساءلة.