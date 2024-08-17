رابطة العالم الإسلامي تندّد بهجوم المتطرّفين الإسرائيليين في قرية جيت بالضفة

أصدرت رابطة العالم الإسلامي بيانًا أدانت فيه الهجوم الذي شنّه متطرفون إسرائيليون في قرية جيت في الضفة الغربية؛ مما أسفر عن عدد من القتلى وإلحاق أضرار بالممتلكات.