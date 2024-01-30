الجيش السوداني: لا نتحدث مع أي وسطاء.. وأي حل من الخارج لن يصمد

أكد رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان الثلاثاء على أن أي حل من الخارج للصراع الدائر في البلاد "لن يصمد"، مضيفاً أنه لا يمكن لأي جهة أن تفرض على السودان أي إجراءات.