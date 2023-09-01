"انقلاب الغابون".. إدانة بشدة من "إيكاس" ومطالبة بسلامة الرئيس المطاح به

وقال الحزب إنه يريد إجراء فرز كامل لأصوات الناخبين في انتخابات يوم الثلاثاء، التي قال إنها ستظهر فوز أوندو أوسا، وقالت لجنة الانتخابات في الغابون إن بونغو أعيد انتخابه بعد فوزه بنسبة 64 بالمائة من الأصوات، بينما حصل أوندو أوسا على 31 بالمائة تقريباً من الأصوات، وفق "العربية.نت".