احتجاجات إيران تتواصل.. جموع شعبية تنتفض وتهتف ضد الملالي في طهران

وأفادت وكالة "هرانا" المعنية بحقوق الإنسان في إيران بأنه في الفترة ما بين 17 سبتمبر و2 نوفمبر، قُتل ما لا يقل عن 298 متظاهرًا، من بينهم 47 طفلاً، على أيدي قوات الأمن الإيرانية.