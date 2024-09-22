بيان سباعي.. "متحالفون من أجل إنقاذ السودان" تطالب بحماية المدنيين ووقف الهجمات في الفاشر

وعبّرت عن ترحيبها بالأخبار التي تفيد بتحرُّك العمليات الإنسانية الآن عبر مناطق الصراع من بورتسودان عبر شندي إلى الخرطوم، والتي تُعد فرصة استفاد منها الشركاء للوصول إلى بعض المحتاجين، وعلى الرغم من كونها علامة إيجابية، إلا أنها لا تزال غير كافية لتلبية احتياجات الناس وضمان التسليم الفعّال لمئات الآلاف من الأطنان من المساعدات الإنسانية الإضافية التي يتم حشدها لشعب السودان.