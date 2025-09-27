غزة.. إجمالي عدد شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات يرتفع إلى 2,560

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 65,926 شهيدًا و167,783 مصابًا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر عام 2023.
وأوضحت المصادر ذاتها، وفق وكالة "وفا"، أن 77 شهيدًا و265 مصابًا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وبلغ عدد من وصل إلى المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية من شهداء المساعدات 17 شهيدًا و89 مصابًا، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 2,560، وأكثر من 18,703 مصابين.
كما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار/ مارس 2025 حتى اليوم 13,060 شهيدًا و55,742 مصابًا.
وأشارت إلى أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.