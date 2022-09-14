طرح مشروع قانون بالكونجرس لحظر الرئيس الإيراني من دخول أمريكا

وكتب المشرعون: "لا يمكن للولايات المتحدة أن تتغاضى عن تورُّط إبراهيم رئيسي المباشر في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليًّا، بما في ذلك القتل الجماعي المنظم عام 1988 لآلاف السجناء السياسيين، من بينهم نساء وأطفال، من قِبل النظام الإيراني. كما أنه من غير المقبول أن تواصل الحكومة الإيرانية دعم الأنشطة الإرهابية التي ترعاها الدولة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك حملات اغتيال المسؤولين الأمريكيين".